Slachtoffer straatroof blij met medeleven: "Draagt bij aan herstel"

Op social media werd en wordt vol ongeloof gereageerd op wat het slachtoffer is overkomen. Vele honderden steunbetuigingen kwamen bij de politie binnen in de vorm van berichtjes via social media en kaartjes voor de vrouw, onder meer als gevolg van een actie van Omroep Brabant. Alle kaartjes zijn zaterdag afgegeven bij mevrouw. Zij is op dit moment thuis en wil de tijd nemen om bij te komen van wat haar is overkomen: "Alle lieve kaartjes, berichtjes en bloemen die ik heb ontvangen doen mij erg goed. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven want dit echt bij aan mijn herstel. Laten we hopen dat de dader snel kan worden opgepakt", zo laat ze weten vanuit haar woonkamer die is gevuld met honderden kaartjes en vele bloemstukken. Om alles een plekje te kunnen geven is het voor het slachtoffer belangrijk om rust te hebben. Wij doen namens het slachtoffer en haar familie dan ook een klemmend beroep op iedereen om haar rust te gunnen.