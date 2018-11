Getuigen gezocht overval Esso aan Adriaan Volkerlaan in Rotterdam

Rond 20 uur kwamen twee mannen het benzinestation binnenlopen. Terwijl de ene man bij de deur bleef staan, bedreigde de andere man de medewerker met een wapen. De medewerker gaf hierop de la van de kassa af, waarna de mannen er te voet vandoor gingen in de richting van de Koninginneweg.

Signalement

2 mannen met donkere huidskleur

1 met glimmend petje en capuchon

Getuigenoproep

Heeft u iets verdachts gezien rond 20 uur ’s avonds in de omgeving van het benzinestation van Esso aan de Adriaan Volkerlaan in Rotterdam? Of heeft u meer informatie over deze zaak? Laat het ons dan weten via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.