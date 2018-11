Politie zoekt getuigen woningoverval Geldermalsen

De 37-jarige bewoner hoorde de deurbel gaan. Toen hij opendeed zag hij een persoon met een zwarte bivakmuts die met een pistool dreigde. Onder bedreiging heeft hij de overvaller binnengelaten in zijn woning. De overvaller is vertrokken nadat hij geld van de bewoner had weten te bemachtigen. Zijn signalement is als volgt:

- Man

- Ongeschoren keel met grijze baardstoppels

- Bruine schoenen

- 1,75 lang

- Zwarte bivakmuts

- Donker gekleed