Man gewond na steekpartij

Een 29-jarige man uit de Rijp is bij dit steekincident gewond geraakt aan zijn hals en voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het incident vond vermoedelijk plaats op het Rolderspad en door forensische opsporing is daar dan ook onderzoek gedaan. De recherche onderzoekt wat er precies gebeurd is en de verdachte is ingesloten.

2018227032