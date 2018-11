Dankzij oplettende getuige vier mensen aangehouden voor kentekenplaatdiefstal

In de auto troffen de agenten twee kentekenplaten aan, afkomstig van een Volvo V60. Volgens de getuige had één van de inzittenden deze kentekenplaten die avond gestolen in de Huifakkerstraat. De politie heeft het viertal aangehouden en meegenomen naar het bureau voor nader onderzoek en verhoor. Ook is de auto waarin de vier reden voor onderzoek in beslag genomen. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek.