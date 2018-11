De ene melding leidt tot de andere aanhouding

De man wordt ervan verdacht vrijdag 30 maart 2018 te hebben ingebroken in een garagebedrijf in de Grotestraat in Waalwijk. Uit een auto, die geparkeerd stond op het parkeerterrein van het bedrijf, is toen een onderdeel gestolen. De eigenaar van het autobedrijf heeft hiervan aangifte gedaan. De verdachte kwam bij de politie in beeld na een DNA-hit. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor nader onderzoek en verhoor. Hij bleek bij zijn aanhouding in het bezit te zijn van 8 XTC-pillen, die in beslag zijn genomen.