Drie aanhoudingen na alertheid van winkeliers

Afgelopen zaterdag 24 november zag de politie het, door de winkelier gefotografeerde, voertuig rijden over de Rooseveltlaan in Bergen op Zoom. In de auto zaten drie Bulgaren met Turkse identiteitsbewijzen. Zij spraken de Roemeense taal. Op het voertuig zat een gestolen Engels kenteken, waarover met stift een Pools kenteken was geschreven. In de auto lag het vol met tassen cosmetica, kleding en schoenen met verwijderde veiligheidslabels en huishoudelijke zaken als pakken koffie. De auto en de goederen zijn in beslag genomen.