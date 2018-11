Man aangehouden op verdenking van zware mishandeling en bedreiging

De slachtoffers stapten snel in een auto, reden weg en kwamen korte tijd later de surveillerende agenten tegen aan wie ze meteen hun verhaal konden doen. De gewonde 18-jarige man is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een van zijn familieleden, een 20-jarige man uit Bergen op Zoom, heeft aangifte tegen de verdachte gedaan van bedreiging. De agenten gingen naar de woning in Rijen, maar troffen de verdachte daar niet meer aan. Hij is later die avond aangehouden in zijn woning in Middelburg en naar Torentijd gebracht. De politie zet het onderzoek voort.