Onderzoek naar schietincident Breda

Tijdens het onderzoek heeft de politie de woning van de aanwezige vriendin doorzocht. Bij dit onderzoek werd er in de woning op de Amerstraat een hoeveelheid softdrugs aangetroffen. Hierop is de vrouw aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Naar aanleiding van het schietincident en de vondst van de drugs heeft de burgemeester van Breda besloten het pand onmiddellijk te sluiten. Dit uit oogpunt van openbare orde en veiligheid. Burgemeester Paul Depla: “De veiligheid van omwonenden staat voorop. Dit wil je in je stad gewoon niet hebben en zeker niet midden in een woonwijk. Dit in combinatie met de aangetroffen drugs is reden om het pand te sluiten. De politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd. Met de sluiting van het pand is de situatie voor nu gestabiliseerd”.