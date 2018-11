Tweetal aangehouden na openlijke geweldpleging

De mannen werden ervan verdacht die nacht een 45-jarige taxichauffeur uit Breda te hebben mishandeld. Ook werden ze ervan verdacht zijn taxibus te hebben vernield. Na onderzoek bleek dat één van de twee verdachten niet betrokken was bij het incident, hij is weer in vrijheid gesteld. De andere verdachte is in verzekering gesteld en heeft de nacht in de cel doorgebracht.