Politie vindt vuurwapen in woning na ruzie

Omdat de man verklaarde dat hij bedreigd was met een vuurwapen toen hij door zijn medebewoners uit huis werd gezet, hebben de collega’s ook nog het huis doorzocht. Daar werd op één van de slaapkamers inderdaad een nepvuurwapen aangetroffen. Dit was met het blote oog nauwelijks van echt te onderscheiden. Het wapen is in beslag genomen en de eigenaar, een 21-jarige man uit Polen, is aangehouden.

Alle drie de verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek