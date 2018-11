Man slaat op de vlucht en rijdt in verkeerde richting op A73

De 19-jarige man uit Echt negeerde iets na 4 uur nabij de oprit van de A73 in Sint Joost een stopteken en sloeg op de vlucht. Zijn rijgedrag was een patrouille opgevallen. Tijdens de vluchtpoging reed hij in zijn personenauto, een Volkswagen Golf, bij Maasbracht de A73 op en ging hij in noordelijke richting door de Roertunnel. Daarna keerde hij zijn auto op een afrit en vervolgde hij zijn weg tegen het verkeer in. Hij verliet zijn auto ter hoogte van Sint Odiliënberg op de vluchtstrook. Met de hulp van een politiehond is hij later niet ver van de A73 in Sint Odiliënberg aangehouden.

Positieve alcoholtest

De man is overgebracht naar het cellencomplex. Hij bleek te veel te hebben gedronken. De politie is bezig met het onderzoek en roept getuigen van het rijgedrag van de man op zich te melden via bijgevoegd tipformulier of 0900-8844.