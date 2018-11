Agent in gezicht geslagen, verdachte aangehouden

Twee agenten zagen tijdens hun reguliere surveillance op het kruispunt van de Langs Kruisweg en het Oranjeveld een grote groep jongeren staan. De agenten zagen dat een aantal jongeren ruzie met elkaar hadden en stopten hun surveillancevoertuig. De politieagenten zagen dat een van de jongens door de groep werd tegengehouden. Deze man had een gehavend gezicht, bloed doorlopen ogen en wankelde op zijn benen, oorzaak was vermoedelijk overmatig gebruik van alcohol. Een van de agenten sprak de man aan en vroeg wat er aan de hand was. De man gaf geen antwoord. Toen deze agent met andere jongeren in gesprek wilde gaan, voelde hij plotseling een klap in zijn gezicht. De agent zag dat deze klap was uitgedeeld door de man die hij even daarvoor had aangesproken. Daarop hebben de agenten deze man aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

De gewonde agent heeft aangifte gedaan van mishandeling. De aangehouden man zal worden gehoord en de politie onderzoekt de zaak nader.