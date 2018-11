Getuigen gezocht overval telefoonwinkel Schiedam

Heeft u iets verdachts gezien op vrijdagochtend in de omgeving van de Nieuwe Passage in Schiedam, bent u getuige geweest en heeft u de politie nog niet gesproken of heeft u meer informatie die ons verder kan helpen? Neem dan contact op de politie via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.