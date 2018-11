Winkelier overmeestert overvaller

De man zat die avond omstreeks 21.30 uur achter de kassa, toen twee mannen de winkel betraden. Het duo bedreigde de man met een wapen en overvielen de 33-jarige winkelier. Die was niet echt onder de indruk van het duo en ging direct het gevecht met hen aan.

In het tumult dat daarop ontstond, wist de winkelier aan zijn twee overvallers te ontsnappen en hen min of meer op te sluiten in de winkel. Hierop sloegen de mannen enkele ruiten in, in de hoop via de verbroken raam te kunnen ontsnappen. Uiteindelijk wisten zij - vermoedelijk - via de achterzijde het pand te verlaten, achtervolgd door de 33-jarige ondernemer. Hij wist kort buiten de winkel een van de verdachten te overmeesteren en hield hem vervolgens onder bedwang, totdat de inmiddels gewaarschuwde politie ter plaatse was.

De politie nam de 17-jarige verdachte, woonachtig in Vlaardingen, over en bracht hem naar het politiebureau, waar de jongen werd ingesloten. Een zoektocht naar de tweede verdachte leverde niet het gewenste resultaat op.