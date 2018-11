Rechercheteam houdt twee verdachten aan voor viervoudige moord

In het grootschalige politieonderzoek naar de viervoudige moord in Enschede hielden rechercheurs van het Team Grootschalige Opsporing op maandagmiddag 26 november twee verdachten aan. De 32- en 57-jarige mannen uit Hengelo worden verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van vier mannen op 13 november in een pand aan de Van Leeuwenhoekstraat in Enschede.



De twee mannen zijn ook aangehouden op verdenking van een ander gewelddadig incident. Dat vond plaats op 7 november in Hengelo. Hierbij werd een man mishandeld en zou er zijn gedreigd en geschoten met een vuurwapen. In het kader van beide misdrijven zijn momenteel doorzoekingen ineen aantal panden in Twente. Meerdere aanhoudingen worden overigens niet uitgesloten.



80 rechercheurs

Het incident aan de Van Leeuwenhoekstraat heeft voor onrust gezorgd in Enschede. Daarom is een team van 80 rechercheurs, onder leiding van het Openbaar Ministerie, ingezet om de daders van dit misdrijf te vinden.

Eerdere aanhoudingen

Op de avond van 13 november verrichtte het rechercheteam twee aanhoudingen in de omgeving van Dordrecht. Deze twee mannen uit Enschede bleken echter geen betrokkenheid te hebben bij de viervoudige moord. Ze zijn in vrijheid gesteld en geen verdachten meer.



Hebt u iets gezien of gehoord, stap alstublieft naar voren

De politie hoopt nog steeds, ook nu er verdachten zijn aangehouden, dat er getuigen zijn die mogelijk iets hebben gezien of gehoord wat kan helpen in het onderzoek. Ook beelden die gemaakt zijn met bijvoorbeeld een dashcam of telefoon, ontvangen we heel graag. Hopelijk maken de aanhoudingen het makkelijker voor mensen om naar voren te stappen om informatie te delen. Dit kan via het (gratis) opsporingstiplijn 0800 6070, het politienummer 0900 8844 of het onderstaand digitaal tipformulier. Melden kan ook volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of contact met het Team Criminele Inlichtingen 079-3458999 (tussen 8.00 uur en 17.00 uur)

2018513476