Twee aanhoudingen in witwasonderzoek

Klarenbeek - De politie heeft donderdag 22 november een doorzoeking gedaan bij een bedrijf aan de Zutphenseweg in Klarenbeek. De doorzoeking vond plaats in verband met een al langer lopend onderzoek naar witwassen. Bij de doorzoeking donderdag is de bedrijfsvoorraad en inventaris in beslag genomen.