Weer brand op industrieterrein; politie zoekt getuigen

De politie wil graag in contact komen met mensen die iets hebben gezien van de brandstichting of iets kunnen vertellen over het tweetal. Mocht u andere informatie bezitten die kan bijdragen tot het oplossen van deze zaak neemt u dan contact met ons op. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844. Of als u uw informatie liever anoniem meldt, kunt u deze doorgeven aan de politie via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

2018533019 (fdv)