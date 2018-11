Opnieuw aanhoudingen in witwasonderzoek

Oost-Nederland - De politie heeft twee vrouwen aangehouden in een groot witwasonderzoek. Het gaat om een 49-jarige vrouw uit Amstelveen en een 40-jarige vrouw uit Duiven. Eerder werden er al vier mensen aangehouden in dit onderzoek. De zaak kwam aan het rollen omdat het meerdere mensen opviel dat een man uit Velp dure bezittingen had, zonder dat hij werk had of een loterij had gewonnen.