26-jarige man slachtoffer beroving

Rond 15.45 werd het slachtoffer door twee mannen belaagd en moest hij zijn camera afgeven. Het tweetal ging er daarna vandoor op een brommer in de richting van het Hoornseveld. De politie is op zoek naar deze twee mannen en doet onderzoek naar deze beroving. Heeft u iets gezien of informatie? Bel dan met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2018227261