96% automobilisten nuchter achter het stuur

Bij de alcoholcontrole zijn er op drie verschillende plaatsen gecontroleerd, namelijk op de Padlaan in Krommenie, de Wandelweg in Wormerveer en de Noordweg in Wormer. Er zijn ruim 1200 personen gecontroleerd. Acht personen hadden een te hoog promillage, het hoogste deze avond was 520 ug/l (wettelijk toegestane hoeveelheid is 220 ug/l).

Van een verdachte is een bloedproef afgenomen, omdat hij bij een indicatieve drugstest positief testte op het gebruik van verdovende middelen. Daarnaast zijn er nog vier bekeuringen geschreven voor onder andere het gebruik van een mobiele telefoon, ontbreken van fietsverlichting en een verlopen rijbewijs.

Alcohol, drugs en verkeer gaan nooit samen. Klik hier voor meer informatie over alcoholgebruik in het verkeer.