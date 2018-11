Man aangehouden voor insluiping in verzorgingshuizen

De insluipingen werden gepleegd van april dit jaar tot en met oktober. Opvallend is dat de dader zich al bellend naar binnen praatte met een doos bonbons in de hand. Op verschillende plaatsen in Nederland is op deze wijze in kamers van bewoners geld buitgemaakt.Het precieze bedrag van zijn buit is niet bekend. In totaal gaat het om 13 zaken, onder meer in Heiloo (2x), Heerhugowaard (2x), Sint Pancras (4x), Alkmaar (1x), Driehuis (1x), Zaandam (1x)en Nijkerk (2x). De verdachte wordt vandaag voor de rechter-commissaris geleid.