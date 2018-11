Politie zoekt getuigen poging beroving

Toen de man geld wilde afstorten bij een bank aan de Burgemeester Mooijstraat werd hij opzij geduwd door een onbekende man. De verdachte probeerde het geld dat het slachtoffer vast had af te pakken. Toen dit niet gelukt was rende hij hard de bank uit. Het signalement van de man:

Getinte huidskleur

Tussen de 1.80m - 1.90m lang

Normaal postuur

Zwart haar

Droeg een spijkerbroek en had een muts op

De politie is op zoek naar deze man. Heeft u iets gezien of informatie? Bel dan met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2018225863