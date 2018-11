Twee aanhoudingen voor mobiel banditisme

Rond 14.25 uur kreeg de politie een melding dat er een winkeldiefstal was gepleegd op de Europaboulevard. Een getuige had de twee mannen zien wegrijden in een rode auto. Deze rode auto werd later met twee inzittende aangetroffen op de Wendelaarstraat. Tijdens het doorzoeken van de auto troffen de agenten gestolen schoenen aan. Hierop zijn een 24-jarige bestuurder en een 21-jarige bijrijder aangehouden. De 21-jarige man had nog een boete open staan en reed mogelijk zonder rijbewijs.

De politie doet onderzoek naar het tweetal. Mogelijk hebben zij eerder ook nog een diefstal gepleegd aan de Dr Prinsengalerij in Heemskerk. De twee mannen zijn overgebracht naar het politiebureau en ingesloten.

2018227239