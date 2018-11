Bedrijfsinbrekers aangehouden

De meldster zag een inbreker uit het bedrijfspand komen lopen en onmiddellijk daarna instappen in een gereedstaande vluchtauto. Direct noteerde de meldster het kenteken en belde zij de politie. Na onderzoek in het bedrijfspand bleek het om een poging inbraak te gaan. Surveillerende agenten zagen de vluchtauto rijden en hielden deze staande op de Oosterwijk Bruynstraat in Den Haag. Daar hielden zij twee verdachten, twee 50-jarige mannen uit Den Haag, aan. In de auto vonden agenten goederen die vermoedelijk van een eerdere diefstal afkomstig waren. De goederen zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. De twee worden ook verdacht van nog eens 8 bedrijfsinbraken in het Westland. De eigenaar van het pand aan de Groeneveldseweg deed aangifte. De verdachten worden maandag 26 november voorgeleid voor de rechter-commissaris.



