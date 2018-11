Welke gemaskerde mannen overvielen pizzeria Aelbrechtskade?

Behoorlijk agressief en alle drie met een masker op, denderden de overvallers zondag rond 22.00 uur de pizzeria binnen. Met messen en ijzeren staven in hun hand, riepen ze dat ze de kassa wilden hebben. Nadat ze de kassalade hadden bemachtigd, verdwenen ze in de richting van de Rochussenstraat. Politieagenten, die er snel waren, startten meteen een onderzoek en spraken met getuigen. Even later vonden agenten twee messen terug in een ondergrondse container in de buurt. Er wordt onderzocht of deze bij de overval zijn gebruikt. Ook is de lege kassalade teruggevonden, op het dak van een huis op de Passarelstraat. De politie roept getuigen op om alle informatie rondom deze brute overval te melden.

Signalement drie verdachten

Drie mannen van rond de 17 jaar. Twee van de drie zijn ongeveer 1.80 meter, de ander is 1.60 meter. De kleinste van de drie is erg mager en droeg een blauwe broek en een donker groene jas. Van de andere twee droeg de bredere man een witte jas en de slankere man een donkere jas. Alle drie droegen ze een masker. Heeft u misschien zondagavond rond 22.00 uur iets gezien of gehoord dat te maken had met de overval? Of heeft u misschien camerabeelden of foto’s van het incident? Alle informatie is welkom, via 0900-8844 of als u liever anoniem blijft via 0800-7000. Ook kunt u onderaan het tipformulier invullen en meteen uw beelden uploaden.