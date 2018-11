Twee verdachten aangehouden na poging overval

Deze, een 24-jarige man uit Dordrecht, kwam zich enkele uren later melden op het politiebureau in Bergen op Zoom. Ook hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en zal daar later vandaag worden gehoord.

Bij de overval is niets buit gemaakt. De aanwezige mensen in de horecagelegenheid liepen oppervlakkige verwondingen op. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het nepvuurwapen is door de politie in beslag genomen.