Verdachte aangehouden voor mishandeling Axel

Die tips bleken voor de recherche erg bruikbaar. Vanmorgen is namelijk een 22-jarige man uit Hulst aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de mishandeling. De man werd maandag om ongeveer 07.45 uur in zijn woning aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en zit daar vast. Hij wordt gehoord door rechercheurs.

Met de aanhouding van deze verdachte is het onderzoek nog niet afgerond. Hebt u nog relevante informatie die ons bij dit onderzoek zou kunnen helpen, dan wordt u nog steeds gevraagd uw informatie te delen. Wanneer u al contact hebt gehad met de politie dan hoeft u niet nogmaals te reageren. Uw informatie kunt u delen via het algemene nummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006). Wanneer u liever niet rechtstreeks wilt praten met de politie dan kunt u ook uw info kwijt via www.meldmisdaadanoniem.nl of via hun telefoonnummer 0800-7000. Vermeld tijdens uw contact graag het zaaknummer 2018-223925.