Verdachten voortvluchtig na poging woningoverval

Door de meldkamer zijn direct meerdere politie-eenheden naar de plaats van het delict gestuurd om de verdachten te zoeken en een onderzoek te starten. De melder gaf een signalement door wat door de politie is verspreid via Twitter. Het zou gaan om twee lichtgetinte jonge jongens. Ze zouden gekleed gaan in donkergekleurde jacks, mogelijk zwart-bruin van kleur en beide zouden een Gucci-petje op hun hoofd hebben gehad.

De twee waren de woning van de melder binnengedrongen, maar door de melder waren ze er ook direct weer uitgejaagd. Hij is de twee nog achterna gerend in de richting van de Bevernelstraat. Daar is hij ze kwijtgeraakt.