Vier automobilisten onder invloed van drank en/of drugs

Om 19.50 werd ook een 20-jarige man uit Zierikzee gecontroleerd op de Middelburgsestraat in Goes. Na een speekseltest bleek hij THC te hebben gebruikt. Ook van deze man is een bloedmonster afgenomen door een arts. Het bloed zal door het NFI geanalyseerd worden, de uitslag volgt op een later tijdstip.

Omstreeks 22.00 uur werd op de Deltaweg in Goes bij een 20-jarige man uit Kortgene een speekseltest afgenomen. Hij bleek THC te hebben gebruikt. Ook van hem is een bloedmonster afgenomen door een arts. De exacte uitslag met betrekking tot de hoeveelheid THC die hij in zijn speeksel had is nog niet bekend. Dit wordt later onderzocht bij het NFI.