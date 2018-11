Opsporing Verzocht: studente beschoten

De politie gaat er niet vanuit dat het een gerichte aanslag op de studente was. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft berekend dat er vanaf ongeveer 285 meter afstand is geschoten op de studentenflat vanuit de omgeving van de Dolingadreef, Bernard Shawsingel en Alfred Döblinstraat. De rechercheurs van deze zaak komen graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben. Ook informatie over voertuigen of personen in die omgeving op dat tijdstip is van groot belang.