Derde verdachte in onderzoek viervoudige moord aangehouden.

Gistermiddag werden eerder een 32-jarige man en een 57-jarige man aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de viervoudige moord maar ook bij een geweldsincident dat op 7 november in Hengelo heeft plaatsgevonden. De mannen zijn inmiddels in verzekering gesteld.

Iets gezien of gehoord?



De politie hoopt nog steeds, ook nu er verdachten zijn aangehouden, dat er getuigen zijn die mogelijk iets hebben gezien of gehoord wat kan helpen in het onderzoek. Hopelijk maken de aanhoudingen het makkelijker voor mensen om naar voren te stappen om informatie te delen. Dit kan via de (gratis) opsporingstiplijn 0800 6070, het politienummer 0900 8844 of het onderstaand digitaal tipformulier. Melden kan ook volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000 of contact met het Team Criminele Inlichtingen 079 3458999 (tussen 8.00 uur en 17.00 uur)

2018513476