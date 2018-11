Politie rolt forse hennepkwekerij op

Eenmaal in de loods werd een nagenoeg geautomatiseerde forse in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. Deze professioneel opgebouwde kwekerij werd ontmanteld en in beslag genomen. In totaal werden 1351 plantjes, 200 lampen, 250 transformatoren en andere gerelateerde goederen in beslag genomen. In het pand troffen de agenten ook nog zakken met meer dan 7 kilo gedroogde hennep en een stek –en droogruimte.