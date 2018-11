Zes mannen aangehouden voor mishandeling

De zes maakten deel uit van een grotere groep mannen. Zij werden aangesproken door een eigenaresse van een nabijgelegen café of ze de omgegooide terrasstoelen ook zelf wilden opruimen. De mannen gaven een grote mond waarop een bezoeker van het cafetaria de mannen aansprak. Hierop werd hij door de mannen mishandeld. Hij werd o.a. meerdere malen met een scherp voorwerp op zijn hoofd geslagen. De bezoeker was samen met drie anderen die voor hem opkwamen. Ook een andere man en vrouw werden hierop mishandeld door de groep.



Een medewerker van het cafetaria kwam tussen beide partijen en heeft de groep mannen naar buiten gestuurd. Bij het weggaan spoot één van de mannen met pepperspray in het gezicht van meerdere mensen. Eén van de slachtoffers raakte dusdanig gewond dat hij behandeling nodig had in het ziekenhuis. Het cafetaria moest door de pepperspray de zaak tijdelijk sluiten.



Na onderzoek kon de politie het zestal aanhouden. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau voor nader verhoor. Tegen de zes is proces-verbaal opgemaakt.



2018496308