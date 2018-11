Politie in actie na dreiging rond school

De school werd zichtbaar en onzichtbaar beveiligd. Tegelijkertijd startte de politie een onderzoek naar de afzender. In dat onderzoek heeft de politie een jongen thuis aangehouden. Hij wordt nu op het politiebureau verhoord over zijn mogelijke rol bij de dreiging op social media. . In het onderzoek dat is gestart wordt betrokkenheid van anderen niet uitgesloten.

Inmiddels is de inzet van de politie weer afgeschaald.