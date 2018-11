Plakband op sloten in Eemnes

Tijdens de donkere dagen is het extra belangrijk om scherp te blijven en op elkaar te letten. Inbrekers kijken in deze periode vooral of mensen thuis zijn. Dat doen ze aan de hand van trucs, maar ook gewoon door naar binnen te kijken. Stokjes worden tegen deuren geplaatst. Staat deze na een paar dagen nog, dan is de kust veilig voor de inbreker. Ook plakband heeft dit effect: is de tape nog aanwezig of in tact, dan is het vrij baan voor de insluiper.