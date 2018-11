Getuigen gezocht van geweldsincident

Een 27-jarige vrouw stond zaterdagochtend 24 november rond 06:00 uur op de bus te wachten op de Europaweg, toen zij werd benaderd door een onbekend gebleven man. Deze man kwam vanaf de kruising met de Toekanweg naar de bushalte toe lopen op de middenstrook van de Europaweg (nabij het tankstation Firezone).

Hier begon hij tegen de vrouw aan te praten en hij drong zich aan haar op. Hij bleef haar lastig vallen, ondanks dat de vrouw hier geen gehoor aan gaf. Toen hij de vrouw ineens onzedelijk betastte, gaf de vrouw de man een klap. Hierna ontstond een gevecht tussen de man en de vrouw, waarbij de man de vrouw meerdere malen sloeg en schopte. Na de mishandeling liep de man weg in de richting van de Schipholpoort. De vrouw is naar het ziekenhuis gegaan, waar zij behandeld werd aan haar verwondingen in haar gezicht en buik.

De politie is op zoek naar deze verdachte, of naar mensen die mogelijk getuige zijn geweest van dit geweldsincident.

Van de man is het volgende signalement bekend:

- leeftijd tussen de 18 en 25 jaar

- blank tot mogelijk lichtgetint uiterlijk

- zwart kort haar, beetje naar achteren gekamd

- donkere ogen

- geen gezichtsbeharing

- puntige neus

- lengte tussen de 1.75 en 1.85 m

- normaal postuur

- hij droeg een donkergrijze stoffen jas tot op de heupen

- hij kon de ‘s’ niet goed uitspreken.

Heeft u informatie over deze man of denkt u te weten wie deze man is?

Heeft u iets gezien afgelopen zaterdagochtend tussen 06.00 en 06.30 uur in de omgeving van de Europaweg in Schalkwijk of heeft u deze man daar zien lopen? Belt u dan s.v.p. met de politie in Haarlem via tel.nr. 0900-8844.

Denkt u te weten wie deze man is, maar wilt u anoniem blijven? Belt u dan s.v.p. met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

Vermeldt u s.v.p. het volgende kenmerk bij uw melding: 2018226419.