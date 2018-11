Man gewond bij schietincident

Beverwijk - Op maandagavond raakte een 23-jarige Beverwijker ernstig gewond bij een schietincident op de Beatrix de Rijkstraat in zijn woonplaats. De politie is op zoek naar getuigen van het incident of naar personen die iets kunnen verklaren over betrokkenen of de aanleiding hiervan. De politie is bereikbaar op 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).