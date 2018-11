Politie zoekt eigenaar van gereedschap. Twee mannen aangehouden na achtervolging

Zij worden verdacht van diefstal en/of heling van dure vazen en professioneel gereedschap. De mannen negeerden een stopteken en gingen er vandoor. Uiteindelijk crashte het voertuig op de kruising van de Beethovenlaan met de Frans Halsstraat . In de kofferbak van hun auto lag een aantal vazen en professioneel gereedschap (hoeveel?). Die spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn inmiddels weer heengezonden, zij dienen zich in een later stadium nog wel voor de rechter te verantwoorden.

Een aantal van deze gereedschappen is reeds terug naar de eigenaar. Alsmede de vazen, die in Zaanstad waren gestolen. Op de foto toont de politie een aantal machines waarvan nog niet bekend is van wie die zijn. Bent u de eigenaar, of herkent die spullen, bel dan met 0900-8844.U kunt dan verwijzen naar onderstaand procesnummer.

2018224320