Politie zoekt getuigen van straatroof

Het jongetje was op zijn fiets onderweg naar school en fietste het fietstunneltje in. In de richting Noordeinde zag het slachtoffertje een jongeman lopen die hij wilde passeren. Op het moment dat hij de jongen inhaalde, voelde hij dat deze tegen hem aansprong. Hierdoor kwam het slachtoffer ten val en liep verwondingen op. Op het moment dat het jonge fietsertje weer ging staan, zag hij dat zijn belager er op zijn fiets in onbekende richting vandoor ging. Hierna rende et jongetje in paniek naar school gerend alwaar hij zijn verhaal heeft kunnen doen. Het slachtoffer kon de jongeman als volgt omschrijven;

-Rond de 18 jaar;

-Licht getint;

-Ongeveer 1,75 meter;

-Normaal postuur;

-Kort opgeschoren haar met aan de voorkant krullen;

-Grijze spijkerbroek;

-Strakke trui;

-Mintgroene rugtas met logo.

De politie heeft deze zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord dat te maken kan hebben met deze straatroof? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844