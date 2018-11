Straatroof Zaandam

Zaandam - Op maandagmiddag werd een 25-jarige vrouw uit Zaandam beroofd op de Vinkenstraat in Zaandam. De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u de beroving gezien, of heeft u informatie over dit misdrijf? Neem dan contact op met de politie op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).