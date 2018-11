Vrouw neergestoken tijdens hardlopen; politie zoekt getuigen

Rond 19.40 uur rende de vrouw over de Rinnegommerlaan toen zij vanuit het niets werd aangereden door een donkerkleurige auto. De bestuurder van de auto deed het raampje naar beneden en sloeg het slachtoffer vervolgens op haar borst. Daarna reed de man weg in de richting van de Zeeweg. De vrouw voelde zich niet lekker en zakte op de Herenweg in elkaar. Omstanders schakelde direct de hulpdiensten in en het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hier werd duidelijk dat de vrouw was gestoken.

De politie doet onderzoek naar dit misdrijf en komt graag in contact met getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Ook andere informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek is welkom. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2018228097