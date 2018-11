Hennepplantages ontdekt in Westelijk Havengebied

In een pand aan de Elementenstraat trof de politie gisteren ongeveer 500 plantjes aan.Terwijl ze bezig waren met het onderzoek meldde zich een man die aangaf de huurder van het pand te zijn. Deze 31-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op verdenking van het vervaardigen van softdrugs.

Vandaag stelde de politie een onderzoek in een bedrijfspand aan de Nieuw-Zeelandweg nadat personen dit weekend 's nachts op het dak van het pand waren gesignaleerd. Dat vond de politie ondanks deze periode vreemd. Onderzoek wees uit dat in dit pand eveneens een hennepkwekerij was gevestigd. Een 37-jarige man uit Amsterdam die poolshoogte kwam nemen wat de politie aan het doen was in zijn pand, is aangehouden op verdenking van het vervaardigen van softdrugs. In dezelfde straat trof de polite nog een hennepkwekerij aan, waarbij niemand is aangetroffen.