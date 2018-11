Getuigen gezocht, poging winkeloverval

De winkel is gesitueerd in de kelder en te bereiken via een roltrap vanaf de Spuistraat. Vlak na openingstijd stond een onbekende man met bedekt gezicht in de winkel die de medewerkster om informatie over een product vroeg. Omdat de medewerkster voelde dat er iets niet klopte, reageerde zij alert toen de man iets onverwachts onder zijn kleding probeerde te pakken. Toen ze het op een gillen zette, probeerde de man haar de mond te snoeren, maar de medewerkster wist weg te komen. De verdachte rende vervolgens zonder buit de winkel uit. Er is aangifte gedaan van poging overval.



De verdachte was een blanke man van ongeveer 20 jaar oud, 1.75 meter lang met een slank postuur. Hij was geheel in het zwart gekleed, droeg een zwarte jas met capuchon en gezichtsbedekking.



Hebt u iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Den Haag Centrum zoekt naar getuigen. Hebt u de verdachte zien lopen in de omgeving van de Spuistraat? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem, bel M. 0800-7000.