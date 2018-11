Update: onderzoek naar mishandeling agent afgerond

Politieagenten zagen zondagochtend dat een groep jongens in Maasdijk ruzie met elkaar had en sprak hen aan. Toen de agenten de jongeren aanspraken, draaide de 23-jarige man zich om een raakte daarbij een van de agenten in het gezicht. Uit het verhoor van deze verdachte, bleek dat opzet niet bewezen kon worden. Het Openbaar Ministerie besloot daarom de zaak te seponeren. De man is hierna vrijgelaten.