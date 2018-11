Politie Den Haag Exclusief belicht zaak Rini van Setten

In een tweede tussenstuk vertelt zelfstandig bloedbeeldanalist Martin Eversdijk (Loci Forensics B.V.) over onderzoek naar bloedsporen en het effect van luminol. Zo laat hij zien hoe een bloeddruppel meer spetters vormt naarmate het oppervlak waar hij op valt ruwer is. Ook onderwijst hij het publiek hoe je de hoek berekent waarin een bloeddruppel schuin terecht is gekomen. ‘Hoe scherper de hoek hoe ellipsvormiger de druppel.’ Tot slot laat hij zien hoe je met behulp van de stof luminol of het nog sterkere lumiscene bloed zichtbaar kunt maken als bijvoorbeeld geprobeerd is sporen weg te wassen. Spectaculair om te zien is hoe slechts 5 milliliter bloed in een aquarium oplicht na toevoeging van een beetje lumiscene. Trots vertelt hij hoe wij in Nederland wereldleidend zijn in het werken met lumiscene. ‘Doordat wij de lumiscene met compressie sprayen blijft het DNA in het bloed beter bewaard en hebben we voor een heel huis slechts twee colablikjes vol lumiscene nodig.’