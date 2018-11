Ondermijningsactie woontorens leidt naar 20 kilo heroïne en ruim 27.000 euro

Eén van de inzittenden had een ‘tag’ van een woning in de woontoren die zij eerder verlieten. De zoeking in de auto gaf aanleiding om ook even een kijkje te nemen in deze woning. Daar lag nog eens 17 kilo heroïne. De straatwaarde hiervan bedraagt ongeveer 600.000 euro.

In het appartement lag dure merkkleding, een zeer exclusief, duur horloge, diverse PGP-telefoons en nog een paar honderd euro. Omdat de dure kleding en het horloge vermoedelijk met crimineel geld is verkregen, is dit in beslag genomen. Ook de telefoons zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.