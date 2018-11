Politie houdt tweede verdachte aan voor dood Stefaan Boogaerts

In de woning van de vriend in Rijswijk en in de woning van de 31-jarige man uit Den Haag werden dinsdag vuurwapens, verdovende middelen en andere goederen aangetroffen en inbeslaggenomen. De verdachte is, net als de eerder aangehouden man, lid van motorclub Caloh Wagoh. Politie en justitie beschouwen Caloh Wagoh als een ‘Outlaw Motorcycle Gang’ (OMG).



Op 21 september 2017 had Stefaan Bogaerts een afspraak in Spijkenisse. Nadat hij iets voor half tien zijn auto parkeerde, werd hij vrijwel direct van dichtbij onder vuur genomen en overleed ter plekke. De daders vluchtten in een zwarte BMW M5 Touring. Die auto werd later brandend aangetroffen in Barendrecht, naast pannenkoekenhuis De Oude Maas aan de Achterzeedijk.