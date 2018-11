Automobilist mishandeld

De bestuurder reed over de Serlippensstraat en moest stoppen omdat een boomstronk op de weg lag. Hij stapte uit om de stronk opzij te schuiven. Op dat moment verschijnen twee onbekende jongemannen die om geld vroegen. Ze sloegen de bestuurder en doorzochten zijn auto, maar de man had geen geld bij zich. Daarop zijn de daders gevlucht. De bestuurder is naar het politiebureau gereden en deed aangifte van mishandeling. De politie stelt een onderzoek in.