Getuigen gewapende overval gezocht

De overval vond maandagavond 26 november rond 21.40 uur plaats. Een onbekende man kwam de speelhal binnen en eiste geld. Hij dreigde met een vuurwapen of iets dat daarop leek. Niemand raakte gewond. Er waren op dat moment meerdere klanten aanwezig waarmee we in gesprek zijn. Vervolgens vluchtte hij met een geldbuit in de richting van de Heuvel, daarna vermoedelijk linksaf richting Jan van Geldropstraat en dan naar de Hofstraat. Op de kruising van de Hofstraat en de Jan van Geldropstraat is een deel van de geldbuit teruggevonden in de buurt van een stapel oud papier. Het lijkt erop dat de dader voor de overval dezelfde route heeft gelopen en op de eerdergenoemde kruising van de stapel oud papier een doos mee heeft genomen.



Signalement

De dader droeg een donkergrijze jas en had een capuchon op. Hij had een lichtgrijze werkbroek aan en donkerkleurige sneakers.



Vragen

Heeft iemand iets opvallends gezien bij de stapel oud papier op maandagavond 26 november kort voor of na de overval? Herkent iemand de dader aan de hand van het signalement? Woon je op de omschreven vluchtroute en heb je camerabeelden die ons kunnen helpen of anderszins beeldmateriaal dat nuttig kan zijn? Neem contact met de politie op. Bel 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in.